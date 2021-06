Vídeo da estreia de teatro infantil 'on-line', da Madeira para o Mundo

A Associação Teatro Experimental do Funchal (ATEF), que ao longo da sua vasta carreira tem dedicado especial atenção ao público infantil com peças de teatro marcadas pelo cenário cuidado, guarda-roupa de grande efeito visual e qualidade, e, sobretudo, pelas interpretações dos actores, aposta este ano e hoje no Dia Mundial da Criança na peça 'Era uma vez num certo Reino' com cerca de duas dezenas de elementos.

O espectáculo será transmitido 'on-line' e para todo o Mundo nas plataformas digitais da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, entidade que patrocina o evento.

A estreia, e com livre acesso, está marcada para as 9 horas desta terça-feira, 1 de Junho. Ficará em 'cena' até 30 de Junho.