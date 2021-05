Américo Silva Dias é o candidato da coligação Aliança e PPM Madeira à CMF

Em coligação com o Partido Aliança Madeira, o PPM Madeira irá apresentar uma candidatura independente à Câmara Municipal do Funchal. O candidato é o advogado Américo Silva Dias.

"O candidato desta coligação será o Dr. Américo Silva Dias, que dispensa apresentações e que será um excelente presidente da autarquia para mudar os destinos que a cidade do Funchal está a seguir desde há muitos anos", explica o partido em comunicado.

A escolha do candidato surge após os dois coordenadores dos partidos, Paulo Brito (PPM) e Paulo Laranjeira (Aliança), na Região, terem chegado a um "entendimento", com vista a melhorar as políticas que estão a ser implementadas na cidade.