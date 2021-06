1.ª Maratona das Artes do Conservatório a 5 de Junho

No próximo dia 5 de Junho realiza-se a 1.ª Maratona das Artes do Conservatório, um projecto integrado na programação dos 75 anos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Neste evento, pequenos espectáculos, de hora a hora, mostrarão a diversidade das práticas artísticas do Conservatório, através de um percurso orientado pela cidade do Funchal, entre as 10 e as 19 horas.

A programação inclui momentos de música, teatro, dança, canto e artes plásticas, com actuações de 20 a 30 minutos cada.

No total, estarão envolvidas cerca de 200 pessoas, entre alunos, professores e operacionais no terreno.