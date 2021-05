CDS destaca "baixa execução orçamental" da CMF

Após a reunião extraordinária do executivo camarário do Funchal, onde foi apreciada a Prestação de Contas referentes ao ano de 2020, a vereadora do CDS-PP na Câmara Municipal do Funchal (CMF), Ana Cristina Monteiro, realça a "baixa execução orçamental".

"Dos 100 milhões de euros orçamentados, este executivo apenas materializou 75% das suas intenções", lamentou a centrista citada em nota de imprensa.

"Por cada 1.000 euros orçamentados, apenas 750 foram gastos, sendo que o remanescente ficou na conta do município", sustenta Ana Cristina Monteiro, apontando ainda que a execução do urbanismo e ordenamento do território foi de 18%, 12% nas medidas de acção social e 33% na educação.

A vereadora do CDS-PP Madeira critica também a "inércia" deste executivo em apoiar o sector do comércio e relembra uma proposta do CDS, de isentar as rendas dos comerciantes dos mercados municipais nos últimos três meses de 2020, que "não foi implementada por alegada falta de verbas".

Ana Cristina Monteiro relembra, ainda, o empréstimo de 5 milhões de euros que a autarquia contraiu, em Novembro passado, para responder aos exigentes desafios socioeconómicos decorrentes da crise pandémica. "Dinheiro esse que, de acordo com as contas hoje apresentadas, não foi utilizado", disse.

"Isto é brincar com os funchalenses", rematou.