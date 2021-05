Funchal perdeu 9 milhões de euros de receitas com a crise

A Prestação de Contas da Câmara Municipal do Funchal (CMF), relativa ao ano de 2020, foi aprovada hoje, dia 31 de Maio, em reunião de câmara, com os votos favoráveis da Coligação Confiança e votos contra do PSD e do CDS.

“Esta Prestação de Contas é profundamente marcada pelas consequências da pandemia global que temos enfrentado", explicou o presidente Miguel Silva Gouveia explicou, no final da reunião, revelando que crise socioeconómica decorrente da covid-19 llevou o município a perder cerca de 9 milhões de euros em receitas camarárias relativamente ao ano anterior.

Uma "quebra sem paralelo", naquele que pode ser considerado, financeiramente, "o ano mais difícil de sempre para o Funchal”, admitiu o autarca.

Não obstante, Miguel Silva Gouveia observa que mesmo num "cenário de dificuldades sem precedentes", a cidade "não parou" e atira culpas para o PSD e CDS, "pela forma como chumbaram irresponsavelmente o Orçamento Municipal e o pacote fiscal da autarquia, retirando ainda mais recursos à cidade e aos funchalenses".

Em contrapartida considera que a CMF "esteve à altura das responsabilidades" e foi capaz, "não só de acudir às carências das famílias", como de atribuir um "recorde" de 4 milhões de euros em apoios sociais (que abrangeram cerca de 20 mil beneficiários), além de "manter a economia local a funcionar e prosseguir com obras essenciais no terreno” (no valor de 15 milhões de euros).

Segundo o autarca, “isto só foi possível, em virtude do rigor financeiro e da boa gestão introduzidas pelo actual executivo".

"As contas certas e a credibilidade financeira da CMF, inexistentes em 2013, foram, especialmente durante a crise, o maior sustentáculo do nosso trabalho, e é isso que nos permitiu, em 2020, pagar 25 milhões de euros a fornecedores e demais parceiros”, sustentou.

Destacou igualmente o facto de, no ano passado, a autarquia ter sido capaz de "abater mais 3 milhões de euros da dívida municipal", a qual se situa actualmente em 35 milhões de euros.