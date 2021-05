Tome nota da agenda para este sábado, 29 de Maio

10:00-18:00- Primeiro dia da 6.ª Edição Market In The City, nas Arcadas do Pelourinho, no Funchal

10:30 - PS-M promove debate sobre Turismo, no hotel Quinta da Serra, em Câmara de Lobos

16:00 - Inauguração da Nova Sede da Junta de Freguesia de Santa Cruz, com a presença de um membro do Governo Regional da Madeira, no Edifício Santa Cruz Village

16:45 - Apresentação do candidato da Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Machico, no Largo da Praça

17:00 - Iniciativa CDU, nas zonas altas da Freguesia de Santo António

18:30 - Tomada de posse dos órgãos da Confraria Enogastronómica da Madeira eleitos para o triénio 2021 - 2023, nos Paços do Concelho de São Vicente.

No mesmo dia, pelas 20 horas, terá lugar o primeiro encontro enogastronómico deste ano, no 'Essência Restaurant and Lounge Bar', localizado no Clube Naval de São Vicente



CULTURA

18:00 – Concerto da Orquestra Clássica da Madeira

Este sábado, pelas 18 horas, a sala do Teatro Municipal Baltazar Dias, volta a receber um concerto da Orquestra Clássica da Madeira, que terá Martin André como maestro convidado.

19:00 – ‘Música no Museus’

Pelas 19 horas realiza-se mais um concerto no âmbito do projecto ‘Música no Museus’, no Museu Henrique e Francisco Franco, com o grupo Paleta de SOL.

19:30 - ‘Dr.Why The Live Quiz’

Popular jogo ‘Dr.Why The Live Quiz’, no Restaurante Estrela, pelas 19h30.

20:00 – ‘Screenings Funchal’

O Screenings Funchal exibe a película ‘Entre a Morte’, às 20 horas, nos cinemas NOS no Fórum Madeira.

21: 00 - Concerto de Estreia ‘Filipe Passos e Matriz Sonora’

O Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, apoia o concerto ao vivo e de estreia da formação ‘Filipe Passos e a Matriz Sonora’, que se realiza este, sábado, na Fortaleza do Pico.

- Mostra ‘Do Estúdio à Fajã - Retrato e Paisagem na Fotografia Madeirense’, no Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s.

- Exposição ‘À Procura da Nuvem Perfeita - Iconografia Introspectiva by Pascalqb’, na Restock Galeria, nos Armazéns do Mercado, no Funchal.

DESPORTO

A partir das 10:00 - 1.ª Etapa do Campeonato da Madeira de SUP Race Powered by Brisa, com organização CTM/ASRAM, na Baída do Funchal

15:30 - Duatlo da Ponta do Sol – Madalena do Mar 2021

14:30 -AD Galomar vs. CD Póvoa da Proliga basquetebol masculino, no Pavilhão do Caniço

17:00 - Madeida SAD vs. Alavarium do Campeonato Nacional da I Divisão de andebol feminino, no Pavilhão do Funchal

18:00 - Juventude Gaula vs. Santacruzense de futebol de veteranos, no Complexo de Gaula

19:00 - Francisco Franco vs. Boa Viagem do Nacional da I Divisão de basquetebol feminino, no Pavilhão Francisco Franco

- Primeiro dia da 9.ª Edição Porto Santo Nature Trail, no Porto Santo