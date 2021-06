Tome nota da agenda desta terça-feira, dia 1 de Junho

- A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 09 horas, a sessão plenária.

- O Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, pelas 11 horas, o recém-nomeado director regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Inspetor Coordenador Superior César Inácio, no Palácio de São Lourenço.

- A CDU realiza, pelas 11 horas, junto à Feira dos Tecidos, na Rua Fernão de Ornelas, uma acção de contacto com as populações para afirmar a necessidade de afirmar os direitos das crianças.

- A Bandeira Azul será hasteada na Praia da Fontinha, no Porto Santo, pelas 12h30, numa cerimónia que contará com a presença do director regional de Ambiente e Alterações Climáticas, Ara Oliveira.

- A Câmara Municipal de Porto Moniz hasteia a 26.ª Bandeira Azul nas Piscinas Naturais do Porto Moniz. O momento simbólico está agendado para as 13 horas, na entrada das Piscinas Naturais do Porto Moniz.

- O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe em audiência, pelas 14h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, o director regional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Inspector Coordenador Superior César José Inácio.

- O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, através da Delegação de Machico, realiza amanhã, às 15 horas, uma acção de sensibilização sobre ‘Alimentação na Oncologia’.

- A Câmara Municipal do Funchal (CMF) dinamiza amanhã várias actividades como forma de assinalar o Dia Mundial da Criança. Pelas 10 horas, será apresentado no Parque de Santa Catarina, o livro 'Mural da História', de Carolina Caldeira, editado e distribuído pela Cadmus, com o apoio da CMF. Pelas 16 horas, será transmitido via Zoom, mediante inscrição no site do Teatro Municipal Baltazar Dias, o musical 'Milho por Peixe'. Também on-line, pelas 19 horas, a Biblioteca Municipal do Funchal irá disponibilizar na sua página do Facebook as 'Histórias com Banda Sonora' ('A Formiga Curiosa').

- A USAM – União do Sindicatos da Madeira, no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Criança, fará a distribuição de um prospecto informativo sobre os direitos da criança, junto a várias Escolas da RAM. Pelas 07h50 estará junto à Escola EB1/PE dos Ilhéus.