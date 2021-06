Mulher socorrida no Pico de Ana Ferreira no Porto Santo

Uma mulher de nacionalidade portuguesa magoou -se no pé direito, quando se encontrava a dar um passeio, esta tarde, no Pico de Ana Ferreira, no Porto Santo.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar a senhora encontrava-se acompanhada por um familiar e acabou socorrida pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo.

O acidente aconteceu por volta das 17h, tendo a vítima sido encaminhada para o Centro de Saúde local.