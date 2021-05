Porto Santo prossegue com a vacinação contra a covid-19 nesta sexta-feira, dia 28 de Maio, com a administração das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca.

Entre hoje e amanhã vários Porto-santenses dão início ao processo de imunização contra o vírus SARS-CoV-2, outros recebem a segunda dose da vacina.

Até ao último domingo, dia 23 de Maio, 2521 pessoas foram inoculadas com a primeira dose da vacina e 569 com a segunda.

O processo de vacinação está a decorrer no Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, só aos fins-de-semana.

Daqui a duas semanas a 'ilha dourada' volta a receber mais um lote de vacinas, que permitirá inocular mais pessoas.

As autoridades locais prevêem que a imunidade de grupo entre os residentes do Porto Santo seja atingida no Verão, altura em que grande parte da população já estará vacinada, o que torna tudo mais seguro.

De acordo com as informações disponibilizadas pelas autoridades de saúde, até ontem foram administradas 139.894 vacinas na Região Autónoma da Madeira, das quais 92.955 corresponde à primeira dose e 46.939 à segunda.

Os dados serão actualizados ainda esta manhã, sexta-feira, 28 de Maio.