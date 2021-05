Mayra Santos é primeira mulher a fazer travessia a nado entre Ponta do Pargo e Porto Moniz

5 horas 37 minutos e 40 segundos foi o tempo que Mayra Santos completou a travessia em mar aberto entre Ponta do Pargo e o Porto Moniz, um percurso de 15 quilómetros que a nadadora cumpriu a uma média de 1h05 a cada três quilómetros.

Mayra Santos fez cinco curtas paragens para reabastecimento e chegou a ter pela frente vagas de 2 metros.

À chegada ao porto de abrigo a atleta estava visivelmente emocionada por ser a primeira a mulher a cumprir este desafiador traçado, normalmente com ondulação agitada e ventos fortes: “Não acredito. É uma emoção muito grande ter chegado até aqui”, dizia naquelas que foram as suas primeiras palavras.

“Não foi muito difícil até cheguei um pouquinho antes do previsto”, no entanto confidenciou que foi “nas pontas [Ponta do Pargo e Porto Moniz] que foi mais duro devido à ondulação e ao vento”, explicou.

O percurso em águas abertas é “caso inédito, pelo menos não há memória” que alguém tenha desafiado dobrar o mar sempre alteroso da Ponta do Pargo ou das Achadas da Cruz, disse o treinador que acompanha a atleta numa embarcação de apoio da Madeira Wild Blue, do Juventude Atlântico e da Câmara Municipal da Calheta.

Na Madeira há cerca de 17 anos tem agora o sonho de dar a volta à ilha da Madeira pelo mar, mas para que isso suceda terá de reunir apoios e autorizações.