Ribeira Brava recolheu 37 animais abandonados

Desde 2020, foram recolhidos 37 animais errantes no concelho da Ribeira Brava, nomeadamente, 24 cães, 11 gatos e duas gaivotas que se encontravam feridas, revela a autarquia local em comunicado.

A recolha é feita pela câmara, em parceria com a Associação Humanitária dos Bombeiros Municipais da Ribeira Brava e Ponta do Sol que actua depois do horário de expediente, aos fins-de-semana e feriados.

O ano passado, as entidades resgataram 24 animais abandonados e este ano são já 13 os animais recolhidos da via pública.

"Os que se encontram feridos são transportados para o Hospital Veterinário da Madeira e os restantes vão para a SPAD – Sociedade Protectora dos Animais Domésticos à espera de serem adoptados. Sem espaço para acolher mais animais, os cães adultos e de grande porte têm dificuldade em ganhar uma família", refere.

Face a esta situação, os Bombeiros da Ribeira Brava têm partilhado nas redes sociais fotografias dos animais disponíveis para adopção. Nos últimos tempos, três foram adoptados, o que deixa satisfeitos os bombeiros e a própria autarquia.

O vereador Paulo Andrade recorda que o animal passa a ser considerado errante depois de ter sido abandonado e sensibiliza a população para que proteja os seus animais de estimação e seja responsável por eles.

Para facilitar a adopção destes animais errantes, a Câmara da Ribeira Brava assegura, através do protocolo com a AMRAM, a castração dos machos, a esterilização das fêmeas e a colocação do chip.

Para os restantes, com dono, a autarquia promove campanhas de vacinação, onde se inclui a vacinação, a colocação do chip, o licenciamento e a desparasitação.

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara da Ribeira Brava, agradece às pessoas que têm adoptado os animais recolhidos e volta a recordar que cabe aos donos o dever de proteger e acarinhar os seus animais domésticos.