Reino Unido quer manter cidadãos no país e nivelar países da Europa quanto a restrições

Ricardo Vieira considera estranho que o governo inglês tivesse dado ‘linha verde’, coincidindo com a final da Linha dos Campeões em Portugal, e agora implemente uma nova restrição. O advogado diz-se muito surpreendido com a decisão pois “não sabia que havia variante nepalesa em Portugal” e acha estranho que os portugueses só saibam dessa informação através do Ministro da Habitação do Reino Unido.

O advogado considera que esta restrição pretende fazer com que os ingleses não saiam do seu país e façam férias no Reino Unido. As declarações surgiram no Debate da Semana, transmitido pela TSF-Madeira e que contou com a participação de Miguel de Sousa, António Trindade e Ricardo Vieira.

António Trindade, que se encontra no Algarve, confirma que também nessa região do país se olha para a passagem à ‘lista amarela’ com muita preocupação. O hoteleiro lembra que, a partir de 8 de Junho, a passagem para outra lista faz com que Portugal fique em igualdade de circunstâncias comparativamente com países como a Espanha, a Itália, França, Itália e Grécia. “Países esses que fizeram um grande lóbi, com muitas perguntas, trazendo para a ribalta a comparação quer com o número de casos por 100 mil habitantes, quer pela classificação dos R’s”, indica António Trindade. O Reino Unido “está a sofrer uma pressão enorme da própria concorrência”.

“Julgo que a ultra-cautela do governo britânico foi para tentar nivelar tudo pela mesma bitola e reconsiderar a situação para, no dia 20 e poucos de Junho, voltar a definir”, indica António Trindade.

Já Miguel de Sousa reconhece que podem existir problemas relacionados com a saúde pública. “Provavelmente tudo isto por aqui é mais grave do que nós sabemos”, indica o administrador da ECM, acrescentando que o Nepal tem um problema “gravíssimo” e que preocupa. Aliás, considera legítimo que o Reino Unido coloque ‘restrições’ às viagens a Portugal, tal como seria legítimo se o contrário acontecesse.

“Acho que temos de acautelar a saúde pública”, afirma Miguel de Sousa. Contudo, indica que com os festejos do Sporting como campeão nacional, “tudo se tornou uma rebaldaria”, mas assiste-se a excesso de zelo em alguns casos, como no horário da restauração.

Neste debate, António Trindade afirmou ainda não acreditar que o Governo da Madeira consiga resultados ao fazer um ‘forcing’ junto do governo britânico para reverter a decisão. “Este é um forcing que tem vindo a ser feito pelas várias regiões insulares europeias, nomeadamente os espanhóis com as Canárias e as llhas Baleares, (…) mas a posição do governo inglês tem sido a de considerar o país ‘per si’.