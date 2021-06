Madeira recebeu hoje dois voos do Reino Unido e amanhã tem mais quatro previstos

Os dois voos previstos para hoje provenientes do Reino Unido (Londres e Bristol) - no total representaram perto de 400 lugares - aterraram esta manhã no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. Para amanhã, sexta-feira, com destino à Madeira estão programados quatro voos a partir do Reino Unido (2 de Londres/Gatwick, Manchester, Birmingham) - no total representam cerca de 700 lugares.

A anunciada saída de Portugal da lista verde, ainda não oficializada pelo governo britânico, a confirmar-se, terá fortes repercussões na programação das ligações aéreas entre o Reino Unido e Portugal, embora haja ainda a expectativa e esperança que a forte restrição possa não abranger os arquipélagos da Madeira e dos Açores.

O diário ‘The Telegraph’ desta quinta-feira escreve que Portugal vai sair da “lista verde” de países de onde se pode regressar ao Reino Unido sem cumprir quarentena, informação (ainda) sem confirmação oficial pelo Governo britânico. Adianta que a decisão entra em vigor na terça-feira, 8 de Junho, às quatro da manhã.

A confirmar-se o pior cenário, Portugal no seu todo sair da ‘lista verde’, os milhares de turistas britânicos que rumaram também à Madeira nas últimas semanas terão de voltar mais cedo, enquanto outros, certamente irão cancelar as viagens já programadas.