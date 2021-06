Ana Cristina Monteiro assume 2.º lugar na lista de Gabriel Neto à vereação da autarquia da Calheta

Ana Cristina Monteiro, deputada do CDS no Assembleia Legislativa, vai assumir o segundo lugar na lista encabeçada por Gabriel Neto à vereação da Câmara Municipal da Calheta.

A candidata foi apresentada ontem, pelo líder do CDS, num encontro que reuniu militantes, dirigentes e autarcas locais na Calheta.

Esta não é a primeira vez que Ana Cristina Monteiro abraça um desafio autárquico. Foi vereadora no Funchal no mandato actual e, desde 2019, assume o lugar de deputada na bancada do CDS no Parlamento Regional, onde promete “puxar mais pelo concelho e defender mais propostas a favor da Calheta e dos calhetenses”.

Ana Cristina Monteiro é advogada de profissão e actualmente preside à Associação da Comunidade de Imigrantes Venezuelanos na Madeira (VENECOM). A deputada do CDS tem fortes ligações familiares ao concelho, nomeadamente à freguesia do Arco da Calheta de onde é natural o seu pai, uma localidade também muito ligada à comunidade luso-venezuelana.

O processo de escolha dos candidatos nos vários concelhos tem sido acompanhado pelo líder do CDS e esta é mais uma aposta de Rui Barreto para reforçar a lista à vereação num concelho onde o partido tem forte implantação.