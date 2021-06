Dia da Criança mais doce na Calheta

Todos os alunos do 1.º Ciclo a estudar no concelho da Calheta receberam, esta terça-feira, uma lembrança da autarquia que, como vem sendo hábito desde há vários anos, fez questão de assinalar o Dia da Criança.

Foi com bombons personalizados que a Câmara Municipal da Calheta tornou este dia mais doce para cerca de 700 crianças do concelho. Um gesto que, acima de tudo, teve como principal objectivo homenageá-las, mostrando que todas têm o mesmo direito a afecto e amor.

Isso mesmo fez questão de sublinhar o presidente do Município, hoje, na EB1/PE do Estreito da Calheta, de onde saiu de coração cheio por ver tantos sorrisos sinceros neste dia que é de festa para os mais novos.

A comitiva camarária, liderada por Carlos Teles, fez chegar a lembrança às diversas escolas do 1.º Ciclo, sendo que os alunos do 4.º ano tiveram direito a um mimo extra. Os finalistas foram contemplados com o livro “A Galinha dos Ovos de Ouro”, da autora Débora Gonçalves, natural do concelho da Calheta. Trata-se de um livro sobre Educação Financeira que ajuda pequenos e graúdos a poupar e a olhar para o dinheiro de um modo diferente, aprendendo novas formas de cuidar dele.

Para além do incentivo à leitura, a autarquia encontrou aqui uma forma de incentivar à poupança, lembrando às crianças que “é poupando que se garante o nosso futuro”.

Com esta iniciativa, o Município procura valorizar o percurso estudantil dos mais novos, reforçando a sua aposta na política educativa.