Miguel Monteiro conquista medalha de ouro no Campeonato da Europa de Atletismo

Miguel Monteiro sagrou-se esta manhã Campeão da Europa ao conquistar a medalha de ouro no Lançamento do Peso F40 no Campeonato da Europa de Atletismo WPA 2021 que está a decorrer na Polónia. O atleta português alcançou o título com a marca de 10.92 que é recorde dos campeonatos da Europa e foi seguido pelo russo Dmitry Dushkin com 10.68 metros e pelo alemão Yannis Fischer com 9.77 metros.

No rescaldo da prova Miguel Monteiro mostrou-se satisfeito por ter cumprido "o principal objectivo de ganhar a medalha de ouro e fazer uma boa marca" e apontou já o foco para o futuro ao afirmar que "agora é altura de começarmos a preparar os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 que estão quase aí".

De recordar que Miguel Monteiro é também o actual recordista do Mundo no Lançamento do Peso F40 com a marca de 11.01 metros conquistada em Braga em fevereiro de 2021.