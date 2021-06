Câmara da Calheta entregou computadores portáteis ao Externato São Francisco de Sales

A Câmara Municipal da Calheta entregou, hoje, cinco computadores portáteis ao Externato São Francisco de Sales – Prazeres, para colmatar algumas necessidades deste estabelecimento de ensino que é frequentado por 112 alunos.

O apoio camarário tem chegado às diversas escolas do concelho, sendo que só nesta área já foram entregues no último trimestre 15 computadores portáteis, não esquecendo os 36 tablets que a autarquia disponibilizou aos alunos que não disponham dos equipamentos necessários para acompanhar o Plano de Ensino à Distância, no início da pandemia.

A autarquia fez um investimento, que ronda os 20 mil euros, que vem garantir igualdade no acesso às tecnologias, uma ferramenta cada vez mais utilizada no sistema de ensino.