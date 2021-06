CMF investe 49 mil euros na repavimentação do Caminho das Virtudes em São Martinho

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhado pelo vereador com o pelouro das Obras Públicas, Rúben Abreu, e pelo presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira, visitou a conclusão das obras de repavimentação do Caminho das Virtudes, um investimento da autarquia que ascendeu a 49 mil euros.

A empreitada que lançamos no Caminho das Virtudes, nomeadamente no troço compreendido entre a Rua 4 de Abril e a Rua Dr. Pita, veio beneficiar esta artéria que é muito utilizada pelos residentes da freguesia de São Martinho e não só, e que desde há algum tempo a esta parte necessitava de intervenção e de repavimentação". Miguel Silva Gouveia

A pavimentação integral fez-se após o termino de diversas intervenções nas infraestruturas de águas e saneamento básico realizadas pela Câmara Municipal, mas também por outras entidades, como é o caso das operadoras de telecomunicações e da Empresa de Eletricidade da Madeira, que procedeu à instalação de equipamentos de tubagem para as suas redes de energia eléctrica". Miguel Silva Gouveia

O presidente concluiu que este é mais um investimento que a CMF inaugura, demonstrando que mesmo com um orçamento chumbado pelo PSD e pelo CDS, continua a trabalhar e "a garantir melhores condições de segurança e melhor qualidade de vida a todos os funchalenses".