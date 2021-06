Intervenção no Ribeiro do Ilhéu das Ceroulas quase concluída

A intervenção no Ribeiro do Ilhéu das Ceroulas, no Seixal, está prestes a terminar.

Uma equipa operacional afecta à Direcção de Serviços de Hidráulica Fluvial, da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, iniciou, no passado mês de Março, os trabalhos de limpeza e desassoreamento neste ribeiro, no âmbito das medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica, mas também porque o mesmo ficou fortemente degradado em consequência do temporal que assolou a zona norte a 25 de Dezembro de 2020.

Esta intervenção, que decorreu numa área aproximada de 2700 m2, tem como objectivo repor as condições hidrogeomorfológicas do canal fluvial após esse temporal e salvaguardar a segurança de pessoas e bens.

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, realizou uma visita de trabalho ao local e destacou “o trabalho contínuo e exemplar de correção deste segmento hídrico, feito com meios próprios da Secretaria, nomeadamente dos Serviços de Hidráulica Fluvial”.