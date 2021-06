Acidente faz quatro feridos na Ribeira Brava

Um acidente de viação ocorrido há pouco, nas imediações do Estádio da Ribeira Brava, na zona da Meia Légua, terá provocado quatro feridos.

As informações sobre o sucedido são ainda escassas. Certo é que no local estão já vários meios dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e também dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.