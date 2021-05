Ribeira Brava melhora serviços de limpeza municipal

A Câmara Municipal da Ribeira Brava comprou um novo equipamento de limpeza suburbana para melhorar os serviços prestados pelo município nesta área de grande importância.

A Varredeira para minicarregadeira é um equipamento de grande porte vocacionado para a limpeza dos arruamentos rodoviários municipais. Foi adquirida para automatizar e mecanizar a limpeza de arruamentos rurais, permitindo um trabalho mais célere e eficaz.

Este equipamento com vassoura eléctrica incluída, permite varrer, recolher e despejar o lixo presente na via pública. Facilita o trabalho de limpeza e evita a presença de uma grande equipa no terreno com pás e vassouras.

A máquina, moderna e atual, é usada pelas equipas de limpeza de vias rodoviárias e tem sido uma mais valia na imagem cuidada com que se apresentam os arruamentos do município.

Este novo equipamento junta-se ao aspirador urbano eléctrico adquirido pela Câmara Municipal para a limpeza de pequenos centros urbanos, sendo usado no centro da vila e nos arruamentos até à Ponte Vermelha.

O investimento da autarquia foi pensado para mecanizar os serviços de limpeza suburbana, permitindo um trabalho mais rápido e eficaz, ajudando a colmatar a falta de recursos humanos sentida nesta área.