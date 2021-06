Ribeira Brava oferece 330 livros infantis

O município da Ribeira Brava assinalou o Dia da Criança com a entrega de 330 livros a seis Escolas Básicas do 1.º Ciclo do concelho, de acordo com as necessidades de cada biblioteca escolar.

A medida educativa surge pelo facto de a pandemia da covid-19 impedir os habituais festejos do Dia da Criança.

Maria Natividade Silva, directora da Escola Básica do Campanário/Professora Leonete Reis aplaude a iniciativa camarária por entender que o incentivo à leitura continua a ser importante, apesar de hoje os alunos terem ao dispor vários meios de aprendizagem.

Entende que a biblioteca escolar, por mais rica que seja, só faz sentido quando colocada ao serviço das crianças, não por imposição, mas através do exemplo dado por professores, pais e educadores.

Além da instrução, a escola desempenha actualmente um papel importante na educação das crianças, sendo um complemento à família, defende Maria Natividade Silva, salientando que o grande desafio da escola de hoje é “gerir tudo o que as crianças têm à sua volta”, contribuindo para que cada um construa o seu próprio conhecimento.

Longe de ser um espaço de transmissão de conhecimentos, como era no passado, pelo facto de as crianças terem hoje diversos meios de acesso à informação, o papel da escola passou a ser de educação e sobretudo de orientação para um conhecimento que os forme enquanto cidadãos e que seja uma mais-valia ao longo da vida.

O executivo municipal esteve ainda na EB1/PE/Creche da Ribeira Brava, onde os alunos receberam os livros infantis e ‘pop ups’ com muito entusiasmo.

Cristina Fernandes, técnica superior de biblioteca escolar, olha para esta actividade como uma mais-valia, pela importância de incutir nos jovens os valores pela leitura que serão fundamentais ao longo da vida.

Considera que a leitura é meio caminho para o sucesso escolar e deve ser incutida desde o berço, através dos pais.

Na era das tecnologias, onde os livros correm sérios riscos de ficarem esquecidos nas prateleiras, ler é um trunfo para o desenvolvimento das crianças.

Ricardo Nascimento, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, considera importante formar e apoiar as crianças de hoje que serão os homens e as mulheres do amanhã.