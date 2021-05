Candidaturas de apoio ao comércio local da Ribeira Brava já estão abertas

Encontram-se abertas as candidaturas de apoio ao tecido empresarial da Ribeira Brava.

O apoio visa ajudar o comércio local, que tem sofrido quebras na facturação devido à pandemia de Covid-19. Os comerciantes já podem requerer o apoio facultado pela Autarquia.

Em comunicado a autarquia informa que este apoio destina-se "ao tecido empresarial e comercial, a pessoas colectivas e em nome individual que exerçam a sua actividade no município da Ribeira Brava, através de uma micro ou pequena empresa, e a trabalhadores independentes com actividade no concelho".

As ajudas são facultadas através de apoios financeiros em função das quebras de facturação, mediante isenção do pagamento das taxas de ocupação de espaço público para esplanada e publicidade, bem como facilitar a criação de novas esplanadas ou aumento das existentes, ou ainda através da redução ou isenção do pagamento de rendas dos espaços municipais.

Consoante as quebras na facturação, os comerciantes poderão receber um apoio financeiro entre os 500 e os 1500 euros.

Quebras entre 30% e 50% - 500 euros;

Quebras entre 50% e 75% - 1000 euros;

Quebras superiores a 75% - 1500 euros;

Trabalhadores independentes - 500 euros.



As candidaturas estarão abertas por um período de dois meses. Os candidatos devem preencher um formulário próprio que está disponível no site da Câmara Municipal, podendo também ser levantado em papel no balcão de atendimento da autarquia.

A candidatura deve ser entregue através do e-mail [email protected] ou nos serviços de atendimento da Câmara Municipal, que posteriormente irá avaliar todos os pedidos submetidos.