Este sábado, a Região confronta Costa com seis exigências. Na véspera da chegada do primeiro-ministro, o executivo madeirense expõe um caderno de encargos de muitos milhões de euros, onde se incluem o subsídio social de mobilidade, o financiamento do novo hospital, as dívidas dos subsistemas de Saúde e a comparticipação dos medicamentos, ente outros. Dossiers que estão pendentes na República há mais de cinco anos. A notícia que faz a machete da edição de hoje pode ser lida na página 3.

Na ordem do dia está a exclusão da Madeira da ‘Lista Verde’ do Reino Unido, decisão que põe em causa a recuperação da economia regional que estava a dar mostras de alguma retoma no meio da pandemia. Os cancelamentos estão em marcha e surgem ilustrados na capa do DIÁRIO com uma foto das ‘partidas’ do Aeroporto da Madeira – Cristiano Ronaldo.

Os hoteleiros preocupados aguardam cenário pior a médio prazo nas reservas do Reino Unido. Entretanto os turistas já começaram a regressar a casa, numa altura em que a OMS não considera estirpe nepalesa como “preocupante”. Estes são apenas algumas das novidades relacionadas com a covid-19 que lhe trazemos hoje.

As vacinas continuam no topo da actualidade. Saiba proque motivo a Madeira vacina menores de 60 com a AstraZeneca. As explicações são de Herberto Jesus, director regional da Saúde, que confirma a administração do fármaco anglo-sueco como primeira dose a qualquer pessoa acima de 18 anos, conforme determina a Agência Europeia do Medicamento (EMA).

Este ano, a ExpoMadeira regressa com novidades. O certame vai decorrer de 9 a 18 de Julho, no Estádio dos Barreiros, após um ano de interregno. A ACIF, promotora do evento, apela à participação das empresas.

Na Marinha há quem peça mais unidades navais. Em entrevista, o Capitão do Porto do Funchal nega qualquer cedência de competências à GNR.

