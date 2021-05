“O destino Madeira deve primar pela autenticidade”

O presidente do PS-Madeira considera que o destino Madeira deve estar alicerçado na qualidade do produto e na excelência do serviço, num serviço que “prima pela autenticidade” das suas tradições e costumes. Paulo Cafôfo visitou, hoje, o hotel Quinta da Saraiva, em Câmara de Lobos.

Foi no âmbito do roteiro 'Fazer Diferente – Responsáveis, Próximos, Preparados', que esta semana está dedicado ao turismo, que Cafôfo sublinhou que a economia da Região foi fortemente afectada pela pandemia, "em particular pela dependência do sector do turismo", motivo que levou a que o PS Madeira iniciasse esta semana contactos de proximidade com diversos agentes do sector, com o objectivo de auscultar as principais preocupações e necessidades dos mesmos.

“É fundamental que o Turismo seja apoiado com medidas que suportem um desenvolvimento sustentado do sector, baseado na autenticidade do nosso destino, na qualidade do produto e na excelência do serviço”, afirmou.

Paulo Cafôfo destacou a importância de criar as condições ideais para uma oferta “única e diferenciada, através de uma estratégia sustentada que potencie o que de melhor se faz e produz na Região".