O presidente do Partido Socialista-Madeira (PS-M) afirmou, hoje, que o Norte "não pode servir apenas como imagem de promoção da Madeira", sendo necessária uma "promoção integrada", que contemple alternativas que possam "atrair e fixar os turistas nesta zona".

Paulo Cafôfo falava aquando de uma visita à ‘Estalagem do Mar’, em São Vicente, integrada no âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente – Responsáveis, Próximos, Preparados’, que esta semana é dedicado à temática do Turismo.

“A promoção da Madeira é feita com base na imagem do Norte, mas isso, na verdade, traz poucos benefícios para o Turismo do Norte”, afirmou o líder socialista, dando conta que "disso mesmo se queixam os empresários e os administradores hoteleiros".

Isto porque, conforme explicou, "vende-se uma imagem, mas depois, em termos de produto que possa fixar os turistas, há poucos atractivos”.

De acordo com Paulo Cafôfo, são as próprias unidades turísticas a criar experiências e actividades para ocupar os turistas.

“Era necessário, na estratégia definida para o Turismo, que o Norte não fosse só paisagem”, insistiu o dirigente, ressalvando que esta zona tem "qualidades excepcionais" e que "era importante que aqui surgissem mais unidades e mais investimentos".

No entanto, considerou que "é preciso qualificar o produto, com espaços que pudessem ser uma atractividade".

“Há falta de alternativa, [os turistas] fixam-se muito nos centros urbanos e a gestão de fluxos seria muito importante para criar experiências e criar memórias”, vincou.