PS elogia políticas da CMF na promoção do bem-estar e qualidade de vida

“As políticas da câmara no âmbito do envelhecimento activo são essenciais, porque, se as pessoas vivem cada vez mais tempo, é necessário que esses anos de vida possam ser bem vividos e com a qualidade de vida que as pessoas merecem”, sustentou o líder socialista, destacando as iniciativas no âmbito do bem-estar físico e mental das pessoas, bem como as actividades de cariz cultural e de socialização.

“A CMF tem feito uma política correcta virada para a qualidade de vida e para o bem-estar das pessoas. Esta é uma marca desta autarquia, que tem também feito importantes investimentos nas infraestruturas”, disse ainda Paulo Cafôfo, dando conta dos melhoramentos neste espaço, nomeadamente o novo piso sintético, o aumento do ginásio, no âmbito do Orçamento Participativo Municipal, e a sua adaptação para a prática de boccia.

Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF explicou que o complexo desportivo de São Martinho é uma súmula das políticas do município na área do desenvolvimento social, do incentivo ao desporto, da educação e do envelhecimento activo. O também candidato às eleições autárquicas adiantou que esta infraestrutura tem sido objecto de várias intervenções nos últimos anos, tendo sido investidos cerca de 150 mil euros.

Sublinhou que este é “um investimento trans-geracional, que vai dos zero até aos 100 anos”, sendo que “toda a gente cabe nas políticas de envelhecimento activo, de educação e de desenvolvimento social que a câmara tem vindo a colocar no terreno”. Miguel Silva Gouveia destacou a proximidade destas infraestruturas à escola primária, que permite à comunidade educativa usar estas instalações para complementar a actividade física no âmbito do programa educativo.

Paulo Cafôfo, acompanhado por Miguel Silva Gouveia, realizou esta manhã uma visita ao Complexo Desportivo de São Martinho, no âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente’, esta semana dedicado à temática do Desporto e Qualidade de vida.