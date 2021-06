Macron diz que contraiu o vírus em Bruxelas

Emmanuel Macron disse num encontro com a população no sudoeste francês que contraiu a covid-19 em Bruxelas, durante o Conselho Europeu, numa altura em que os números no país continuam a cair.

"Fui apanhado! Fui apanhado em Bruxelas, pensei que não pudesse acontecer e olhem", disse o Presidente da República que testou positivo à covid-19 em dezembro de 2020 e foi vacinado há alguns dias.

O Presidente disse ainda aos populares que o rodeavam numa visita ao departamento do Lot, que "tinha sido muito cuidadoso", mas o contágio deve ter acontecido durante o Conselho Europeu que aconteceu nessa altura.

Os números em França continuam a descer, havendo agora 15.283 pessoas internadas nos hospitais e 2.677 desses pacientes estão em estado grave, menos 77 do que na véspera.

Foram detetados desde quarta-feira 8.161 novos casos e morreram 70 pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.693.717 mortos no mundo, resultantes de mais de 171,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.