Divulgados resultados do XIV Concurso Infantojuvenil do Conservatório

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, divulgou hoje os resultados do XIV Concurso Infantojuvenil, que decorreu entre os meses de Março e maio, num formato à distância.

Neste concurso, aberto a todos os estudantes da RAM, participaram 129 alunos orientados por 38 professores, resultando em 17 premiados com o 1.º lugar, 18 com o 2.º lugar e 24 no 3.º.

A coordenação deste concurso foi da responsabilidade da equipa constituída por Cristina Pliousnina, Virgílio Caldeira e Rui Rodrigues.

Os resultados podem ser consultados aqui: