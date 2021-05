Coro Juvenil do Conservatório dá concerto na Sé do Funchal

A Sé do Funchal acolhe um concerto do Coro Juvenil do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira. O concerto está inserido nas comemorações dos 500 Anos do voto da Diocese do Funchal a São Tiago Menor.

O padroeiro foi escolhido no dia 8 de Junho de 1521, comemorando 500 anos, para celebrar no dia 11 de Junho, às 21 horas a diocese do Funchal recebe o Coro Juvenil do Conservatório, sob orientação da professora Zélia Gomes.