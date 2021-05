3.494 alunos no regresso do Desporto Escolar

O Desporto Escolar está de regresso com 3.494 alunos, 2162 alunos do 1.º ciclo, provenientes de 74 escolas, e de 1332 alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, oriundos de 22 escolas dos diferentes concelhos da RAM.

Face às actuais restrições decorrentes da pandemia, as actividades programadas serão realizadas em espaços exteriores, rentabilizando os recursos naturais existentes. Destinam-se aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário, nas duas primeiras semanas de junho, e aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, nas duas últimas semanas.

A oferta desportiva inclui um leque diversificado de modalidades/catividades, tais como Actividades Náuticas (Vela, SUP, Canoagem e Socorro no Mar), Boccia, Actividades Rítmicas Desportivas, Orientação, Desportos de Raquete, Cross Training, Peddy Paper, Disco Golfe, Basebol e Laser Run, que decorrerão em três locais distintos da cidade do Funchal, nomeadamente, o Centro Náutico de São Lázaro, os Jardins do Lido e a Quinta Magnólia.

O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, amanhã, pelas 11h30, na apresentação das Actividades do Desporto Escolar previstas para Junho de 2021, que terá lugar na Quinta Magnólia.