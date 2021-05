Conservatório integra três novas áreas artísticas na sua oferta formativa

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, integra três novas actividades na sua oferta formativa para o próximo ano lectivo - 2021/22.

Um curso profissional na área da multimédia, vocacionado para a área do cinema, do desenho e das redes sociais, um curso livre na área da Musicoterapia, destinado a crianças e jovens com diversas patologias, e ainda um curso livre na área das Artes Circenses, com duas modalidades distintas – um ‘Laboratório de Circo’, dirigido ao público infantil e ‘Malabarismo’, para o público infantojuvenil.

A pré-inscrição para estes cursos pode ser feita até domingo, 30 de Maio.