"Quem não tem unhas não apanha cerejas" diziam há 32 anos

Há 32 anos o DIÁRIO noticiava a apanha da cereja no Estreito de Câmara de Lobos.

Trabalhadores e produtores de cereja no Estreito de Câmara de Lobos falavam ao DIÁRIO sobre as dificuldades na colheita do fruto mais apetecido nesta época. Mário Tavares Figueira foi pároco de São Tiago durante 23 anos (1969-1992), em Junho de 1989 falava sobre a cultura da cereja: "Não sei se existe uma tradição ou se existe um acontecimento".

A cereja é produzida na zona alta do Estreito de Câmara de Lobos, mais especificamente no Jardim da Serra, local com condições meteorológicas favoráveis para o cultivo do fruto, cuja época decorre entre Maio e Junho, mas não é regra, explicava o padre Tavares. "Quando Fevereiro é quente a floração é antecipada para esse mês, se em Março fizer muito frio, a floração só se dá em Abril".

O fruto tem ser apanhado pela sua base, popularmente conhecida como 'pé' da cereja, para isso utilizam as próprias unhas, há 32 anos os trabalhadores da apanha da cereja diziam em tom de brincadeira "quem não tiver unhas não apanha cerejas".

Desde 1954 o Jardim da Serra acolhe a tradicional 'Festa da Cereja', em 1989 o certame realizou-se no dia 18 de Junho, coincidindo com a data das eleições do Parlamento Europeu.

A festa era dinamizada pela paróquia de São Tiago, actualmente as comemorações ficam a cargo da Casa do Povo da freguesia do Jardim da Serra. O evento integra um cortejo etnográfico alusivo à apanha da cereja e pretende dar a conhecer os costumes e tradições da zona alta do Estreito de Câmara de Lobos, a edição deste ano realiza-se no dia 13 de Junho e será comemorada via on-line devido às restrições motivadas pela pandemia.

Descarregue aqui a edição do DIÁRIO de 4 de Junho de 1989 e veja o que foi notícia nesta data: