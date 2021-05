Pedro Ramos espera vacinar jovens abaixo dos 18 anos até ao início do novo ano lectivo

Os jovens entre os 12 e os 15 anos podem já ser vacinados com a vacina Pfizer contra a covid-19, o que no caso da Madeira acrescenta mais alguns milhares na lista de próximos vacinados. O secretário regional da Saúde e a Protecção Civil, Pedro Ramos, espera poder concluir a vacinação destes jovens até ao início do próximo ano lectivo 2021/2022, que deverá coincidir com o objectivo máximo de ter 175 mil madeirenses totalmente inoculados até Setembro.

Esta intenção foi apontada esta manhã pelo governante que, acompanhado pelo vice-presidente do Governo, assinalou a ultrapassagem da barreira dos 50 mil madeirenses com a vacinação completa.

Já são mais de 143 mil doses das duas vacinas (93.640 apenas com a primeira dose) que estão a ser administradas nos 11 centros de vacinação criados em cada um dos concelhos da Região, a Pfizer e a AstraZeneca, sendo certo que a Madeira espera continuar a receber carregamentos para que no Verão seja acelerado o processo.