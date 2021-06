'Universidade da Madeira Online' para divulgar oferta formativa

A 'Universidade da Madeira Online' vai promover a sua segunda edição, entre os dias 7 e 18 de Junho, com o objectivo de promover a oferta formativa da instituição para 2021/2022, seja a nível dos cursos de Licenciatura, quer dos cursos Técnicos Superiores Profissionais.

A iniciativa decorre em formato on-line, através da plataforma Zoom, entre as 10 horas e às 12 horas e das 15 horas e às 17 horas. Cada curso será divulgado em dois momentos pelo seu Diretor: um no turno da manhã e o outro durante uma tarde.

A participação é gratuita, sendo apenas necessária inscrição prévia. "À semelhança da edição anterior, a Universidade da Madeira ONLINE 2021 vai proporcionar aos alunos do ensino secundário, encarregados de educação, professores e orientadores vocacionais, uma interacção directa com os directores de curso. Será também uma oportunidade para ouvir a experiência de alguns estudantes e antigos estudantes e ainda esclarecer dúvidas relacionadas com o ingresso no ensino superior, apoios sociais, alojamento e mobilidade", refere nota à imprensa.

A Universidade da Madeira vai contar com 21 cursos de Licenciatura e 14 CTeSP no próximo ano lectivo. A principal novidade neste âmbito será a estreia do CTeSP em Tecnologias Agroalimentares.