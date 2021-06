Centro Português de Caracas comemora 63 anos

O Centro Português de Caracas está a comemorar 63 anos de existência e vai promover diversas iniciativas neste mês de Junho.

A instituição é presidida por um filho de madeirenses, Sérgio Nunes, que disse que durante todo o mês estão a promover o desfrutar dos pratos vencedores das '7 maravilhas gastronómicas madeirenses', no restaurante 'O Navegante', entre outras iniciativas.

O momento alto das comemorações ocorrerá, no próximo dia 10 de Junho, dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas, com uma cerimónia protocolar, que contará com uma exposição, no cantinho da cultura da instituição, sobre 'O Mosteiro dos Jerónimos'.

Nos dias 11 e 12 de Junho, os sócios podem adquirir um presente no centro para o dia do pai. Também no dia 12 de Junho será elaborado um tapete de flores em honra do dia do Corpo de Deus, que será celebrado, no dia 13 de Junho, com uma missa especial na capela.

O Centro Português de Caracas, no dia 21 de Junho, promove uma aula de yoga ao ar livre para comemorar o dia do Yoga e, no dia 23 de Junho, pelas 15 horas, haverá um espaço para que as pessoas possam ver o jogo de futebol entre Portugal e a França. Às 17h30 haverá uma missa, na Fonte do Refrigerante. Neste dia, estará ainda exposta, durante 24 horas, a relíquia de José Gregório Hernández.