Santos populares de 19 a 27 de Junho no Porto Santo

A AICTPS realizou ontem o sorteio e apresentação do II Festival Gastronómico do Porto Santo - edição dos Santos Populares com os 27 participantes. O evento irá realizar-se entre os dias 19 a 27 de Junho.

Miguel Velosa, presidente da direcção, mostrou-se satisfeito pelo número de aderentes ter crescido em relação ao ano transacto.

O festival terá diariamente três restaurantes, com menus e petiscos alusivos ao São João e animação musical com os artistas locais.

Miguel Velosa frisou que além de esta ser uma "atracção" para os residentes é também um "excelente cartaz" para quem visita a ilha, exaltando as tradições gastronómicas e culturais.

O presidente da direcção acredita que esta será uma forma de contribuir para a facturação das empresas, apelando à participação de todos os portossantenses e madeirenses no festival.

Miguel Velosa realçou que é necessário manter as regras impostas pelas autoridades de saúde, quer pelos comerciantes, quer pelos turistas, desejando assim manter o Porto Santo como um destino seguro.