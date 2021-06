Pontassolense na luta pelo título na 2.ª Divisão da Liga de Clubes de Badminton

A Associação Desportiva Pontassolense, equipa regional a competir na 2.ª Divisão da Liga de Clubes, esteve em destaque na primeira Jornada Concentrada, disputada hoje na Nave Polivalente de Espinho.

A equipa venceu todos os encontros que disputou, terminando a jornada em 2.º Lugar do grupo.

"Nesta primeira Jornada que marca a estreia na Liga de Clubes da Associação Desportiva Pontassolense, a equipa constituída pelos atletas, Kevin Selvarajah, Nuno H. Gomes, Ana R. Fernandes e Iolanda Henriques, acompanhados pelo técnico David Freitas, viria a vencer os três encontros agendados para esta jornada, frente ao Movimento Desportivo por 3-2, a Sociedade de Instrução Musical de Porto Salvo por 4-1 e o Clube Academia de Badminton Regional e Inclusiva da Lousã por 5-0, terminando no 2.º Lugar do Grupo da Fase Regular, com 8 pontos, sendo a mesma pontuação que o primeiro classificado do grupo, o Clube Académico de Odivelas, posição definida pela diferença entre o número vitórias e derrotas durante os encontros realizados", dá conta nota da ABRAM.

A 2.ª Jornada Concentrada irá decorrer no dia 10 de Junho 2021, no Pavilhão Desportivo do Colégio Amor de Deus, em Cascais, organizado pelo Colégio Amor de Deus.

"A ABRAM endereça os Parabéns à Associação Desportiva Pontassolense, felicitando todos os atletas e técnico pelo excelente resultado obtido nesta primeira jornada, posicionando-se no segundo lugar da Fase de Grupos, dignificando a Região Autónoma da Madeira e o desporto regional", termina o comunicado.