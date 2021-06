Tânia Freitas quer fazer de Santana uma terra de oportunidades para todos

Fazer de Santana uma terra de oportunidades para todos, de modo a fixar as pessoas e combater a desertificação que assola o concelho, é um dos grandes objectivos da socialista Tânia Freitas, que hoje apresentou publicamente a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de Santana.

"Precisamente sob o lema ‘Santana para Todos’, Tânia Freitas candidata-se com grande sentido de responsabilidade, de forma humilde, mas ambiciosa, visando um projeto que crie em Santana uma diversificação das oportunidades, principalmente para os mais jovens", escreve o PS em nota de imprensa.

A candidata independente que encabeça a candidatura pelo PS assume o compromisso trabalhar para colocar Santana no mapa, algo que, frisou, “não pode ser uma utopia” e sim “o reflexo de um desenvolvimento ambiental, social e económico sustentável”. E sublinhou: "A nossa cidade precisa hoje, mais do que nunca, de se tornar mais ativa, mais inclusiva e mais participativa. O município é de todos os munícipes, sendo, por isso, fundamental que as estratégias de desenvolvimento e as políticas governativas sejam definidas e implementadas para todos e com foco não apenas no curto prazo.”

A candidata à presidência da edilidade santanense apontou como principal desafio "a criação de uma estratégia municipal para combater e contrariar a desertificação que assola o concelho", acrescenta. “É preocupante e é urgente! A cada década que passa, a nossa população decresce, as nossas escolas vão ficando com menos alunos, algumas inclusive acabam por fechar e as oportunidades vão-se”, constatou, manifestando o objectivo de “combater a desertificação populacional com recurso a políticas ativas de apoio à criação de emprego e de captação de investimento privado”. “A missão é exigente, coloca-nos a todos numa corrida contra o tempo, no entanto é possível e exequível”, adiantou ainda.

Na óptica de Tânia Freitas, é fundamental redefinir prioridades e canalizar o investimento municipal para as pessoas, um investimento de proximidade que permita criar uma atmosfera privilegiada para a fixação de pessoas e empresas. “É fundamental que se faça uma aposta séria na modernização administrativa e na simplificação dos processos administrativos, permitindo maior celeridade e transparência no acompanhamento dos mesmos, bem como a valorização profissional dos recursos humanos do município”, declarou.

Por outro lado, a candidata socialista considerou que o mar, a cultura e o património precisam ser recuperados e preservados, a agricultura e a pecuária reabilitadas e a causa animal verdadeiramente trabalhada.

Tal como outros concelhos da Região, Santana depende muito do turismo. Contudo, Tânia Freitas não quer apenas “um turismo de passagem, que pare para tirar fotografias”. “Falta-nos produto! Queremos que quem nos visite fique em Santana, sinta o que é viver rodeado de natureza, que experiencie as nossas vivências e costumes, que coma o que nós produzimos localmente, que conheça a nossa identidade, as nossas tradições, as raízes do nosso povo e que saia com vontade de referenciar a sua experiência”, sustentou.

Trabalhar afincadamente para que o serviço de urgência do Centro de Saúde de Santana funcione durante 24 horas foi outra das promessas apontadas por Tânia Freitas, que defende também uma aposta na área social, mais apoio à população sénior e uma aposta na educação.

“Irei pautar a minha acção pela honestidade, seriedade, competência, força de trabalho”, assegurou, dando conta que a sua candidatura tem como pilares fundamentais “o respeito, a transparência, a comunicação positiva e a apresentação de ideias-chave concretas que visem a inversão do estado actual em que se vive”.

“O melhor ajuste direto que se pode fazer é com as pessoas que precisam de nós”

Por seu turno, o presidente do PS-Madeira afirmou que Tânia Freitas é a pessoa certa para fazer algo por Santana, mostrando-se convicto que será “uma grande presidente de câmara”.

Paulo Cafôfo destacou o trabalho da candidata enquanto deputada no Parlamento madeirense, com uma postura de combate, de quem acredita, sem ofender e sem denegrir o outro. “Este é o exemplo que nós queremos, uma política que seja construtiva. Estou certo que farás o ajuste direto com a população, porque o melhor ajuste direto que se pode fazer é com as pessoas que precisam de nós”, frisou o líder socialista.

O responsável salientou que este é um projeto alternativo para Santana, dando conta que não há nada que diferencie o PSD do CDS. Tal como afirmou, “a única candidatura que se distingue é a candidatura do PS, encabeçada pela Tânia Freitas”, até porque “Santana não ganha nem ganhou nada com este Governo Regional” e “o CDS não fez absolutamente nada” no Executivo.

Paulo Cafôfo apontou também que o norte tem de ser uma causa de todos. “Se nós queremos um outro futuro e o melhor para Santana, temos de dar a Santana o que Santana tem de melhor. E o que Santana tem de melhor é a Tânia Freitas, que é uma filha da terra”, rematou.