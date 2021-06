Marcos Freitas entra a ganhar no europeu

Marcos Freitas estreou-se da melhor forma no Campeonato da Europa Individual em ténis de mesa que se está a disputar em Varsóvia, Polónia.

Na primeira ronda do mapa final da prova de singulares o olímpico madeirense, sétimo cabeça de série do evento, venceu o suíço Lionel Weber por 3-0, com os parciais de 11-6, 11-5, 11-8 e 11-2.

Com este triunfo o jogador madeirense irá defrontar, nos 16 avos-de-final da competição, que está agendado para a tarde de amanhã, com o vencedor do encontro entre o polaco Jakub Dyjas e o belga Martin Allegro, e que está agendado para daqui a pouco.