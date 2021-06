Governo Regional investe na proteção do ambiente em Santana

O PSD considera que a preservação florestal é "fundamental para o concelho de Santana, que possui uma grande mancha da floresta Laurissilva, tendo o caminho que foi seguido pelo Governo Regional nesta matéria sido assertivo no que diz respeito à protecção do ambiente"

Isso mesmo foi transmitido pelo candidato social-democrata à Câmara Municipal de Santana, João Paulo Luís, no âmbito das Jornadas Locais do Grupo Parlamentar do PSD, que se iniciaram esta sexta-feira naquele concelho e que contaram com autarcas e estruturas locais do partido.

Neste primeiro dia de jornadas, os deputados e autarcas social-democratas visitaram alguns dos investimentos do Governo Regional nesta área da protecção ambiental, entre eles o Parque Florestal das Queimadas, onde, segundo João Paulo Luís, “é visível o trabalho notável que é levado a cabo pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, na preservação e manutenção da floresta Laurissilva” e que tem sido de “extrema importância” para a manutenção do galardão de reserva mundial da Biosfera, que é ostentado pelo município.