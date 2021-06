Testes rápidos para a Covid-19 muito concorridos no Porto Santo

No Porto Santo, os testes antigénio têm sido bastante concorridos ao longo do dia de hoje. São sobretudo para quem precisa viajar para fora da ilha, nomeadamente para a Madeira.

Ainda esta tarde, este processo começou no centro de saúde as 14 horas e terminou pouco depois das 17 horas.

Muitas pessoas foram fazer o teste e houve quem reclamasse que a demora para realizá-lo fosse demasiado, ainda por cima obrigados a longa fila ao sol.



O DIÁRIO soube junto de fonte do Centro de Saúde que houve efectivamente muitas pessoas, mas com tudo a decorrer dentro do normal e face ao movimento de pessoas actualmente na ilha.

Foto Gonçalo Maia

O que é facto é que passava pouco depois das 17 horas e já não estavam pessoas para fazer o teste e as portas encerraram pouco depois, como se pode ver numa das fotos.

Também no Centro de Congressos do Porto Santo tudo tem decorrido bem. Só esta esta manhã mais de 500 pessoas foram vacinadas.



No conjuntos dos dois dias, ou seja entre sexta-feira e hoje estava previsto serem vacinadas perto de 2 mil pessoas.