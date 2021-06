Furacão Enrique atinge México com categoria 1

A tempestade tropical Enrique intensificou-se nas últimas horas e tornou-se num furacão de categoria 1, estando a atingir a costa do Estado mexicano de Colima, no lado do oceano Pacífico, anunciou hoje o Serviço Meteorológico Nacional (SMN).

"Enrique vai continuar a intensificar-se à medida que se desloca para sul da costa de Colima. As faixas de nuvens deste sistema produzem chuvas intensas e torrenciais sobre o oeste e o sul do país", realçou o SMN na sua atualização mais recente.

Às 07:15 locais (13:15 em Lisboa), o furacão estava localizado 230 quilómetros a sudoeste de Punta San Telmo, Michoacán e 265 quilómetros a sul de Manzanillo, Colima.

Enrique está a mover-se para oeste e noroeste a 13 quilómetros por hora, originando ventos de 120 quilómetros por hora e rajadas de 150 quilómetros por hora.

Devido à sua atividade, são esperadas chuvas intensas, que serão torrenciais nalguns pontos (entre 150,1 e 250 milímetros) em Michoacán e Guerrero.

E ainda chuvas muito fortes e pontualmente intensas (entre 75,1 e 150 mm) em Jalisco e Colima e chuvas fortes ou ocasionais (entre 50,1 e 75 mm) em Nayarit.

"As chuvas podem ser acompanhadas de trovoadas, ventos fortes e queda de granizo. É também esperada a subida do nível dos rios, desabamentos e inundações em zonas baixas", acrescenta o relatório do SMN, citado pela agência EFE.

Estão ainda previstos ventos com rajadas de entre 70 a 90 quilómetros por hora nas costas de Jalisco, Colima e Michoacán e rajadas entre 60 a 70 quilómetros por hora na costa de Guerrero, além de ondas entre os três e cinco metros nas costas de Jalisco, Colima e Michoacán.

As autoridades locais alertaram a população para a necessidade de adotarem extrema precaução naquelas regiões e ainda para cumprirem as recomendações da Proteção Civil.

As previsões adiantam que após se ter tornado um furacão de categoria um, na noite de sábado Enrique deverá alcançar a categoria 2, embora se espere que não atinja zonas mexicanas.

Enrique é a quinta tempestade tropical a formar-se na atual temporada de furacões, após o Andrés, Blanca, Carlos e Dolores.

As autoridades mexicanas preveem até 39 tempestades tropicais com nome atribuído em 2021, 20 no Pacífico e 19 no Atlântico.

Em 2020 o México teve a temporada mais ativa da história, com a formação de 46 ciclones.