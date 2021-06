Onda de breves interrupções da Internet atinge sites e aplicações em todo o mundo

Uma onda de breves interrupções da Internet atingiu hoje sites e aplicações de dezenas de instituições financeiras, companhias aéreas e outras empresas em todo o mundo, segundo a agência AP.

A Bolsa de Hong Kong disse, numa publicação no Twitter, que o seu site estava a enfrentar problemas técnicos, que estava a investigar e 17 minutos mais tarde informou que estava de volta ao normal.

Os websites de monitorização da Internet, incluindo ThousandEyes, Downdetector.com e finger.com mostraram dezenas de interrupções, incluindo de companhias aéreas com sede nos Estados Unidos.

Muitas das interrupções foram relatadas por pessoas na Austrália que tentavam fazer operações bancárias, reservar voos e aceder aos serviços postais.

O Australia Post, o serviço postal do país, disse no Twitter que uma "interrupção externa" tinha tido impacto em vários dos seus serviços, e que embora a maioria tivesse voltado a estar online, continuavam a monitorizar e a investigar.

Muitos serviços estavam a funcionar após cerca de uma hora, mas as empresas afetadas disseram que estavam a fazer horas extraordinárias para evitar mais problemas.

Os serviços bancários foram gravemente perturbados, com os sites do Westpac, Commonwealth, ANZ e St George todos em baixo, juntamente com o website do Reserve Bank of Australia, o banco central do país.

O Reserve Bank cancelou uma operação de compra de obrigações devido a dificuldades técnicas enfrentadas por vários bancos que iriam participar.

Os serviços foram, na maioria, restabelecidos.

A Virgin Australia disse que os voos estavam em grande parte a funcionar de acordo com o previsto, após ter restabelecido o acesso ao seu site e ao centro de contacto de clientes.

"A Virgin Australia foi uma das muitas organizações a experimentar hoje uma falha no sistema de entrega de conteúdos da Akamai", afirmou. "Estamos a trabalhar em conjunto para assegurar que sejam tomadas as medidas necessárias para evitar que estas interrupções voltem a ocorrer".

A Akamai, com sede em Cambridge, Massachusetts, tem como clientes algumas das maiores empresas e bancos do mundo. A empresa disse hoje num comunicado que estava ciente do problema e a trabalhar para restabelecer os serviços o mais rapidamente possível.

As perturbações surgiram poucos dias depois de muitos dos principais websites do mundo se terem desligado brevemente devido a um problema com software na Fastly, outra grande empresa de serviços web.

A empresa atribuiu o problema a um 'bug de software' que foi desencadeado quando um cliente alterou uma configuração.

Breves interrupções do serviço de Internet não são incomuns e apenas raramente são resultado de 'hacking', mas as interrupções têm destacado o quão vital um pequeno número de empresas de bastidores se tornou para gerir a Internet.