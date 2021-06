Machico oferece kits escolares aos alunos de 1.º ciclo

A Câmara Municipal de Machico aprovou na última reunião de Câmara a atribuição de um kit escolar para o ano lectivo 2021/2022, para todos os alunos de 1.º ciclo que frequentam as escolas do concelho.

À semelhança dos anos anteriores, pretende-se entregar o kit no início do ano letivo, altura em que as famílias têm gastos avultados com despesas decorrentes do arranque do período escolar.

O kit para o novo ano letivo será composto por dois tudo de cola UHU, cores de filtro Giotto, cores de pau Giotto, uma caixa de cores de cera Giotto, uma caneta azul, uma caneta verde, uma caneta vermelha, um bloco de papel cavalinho, uma capa com 20 micas, uma tesoura, um bloco de papel de lustro, um estojo, uma régua, um afia-lápis com borracha, uma eco garrafa, um saco desportivo e dois lápis de carvão.