Enviado da ONU alerta Conselho de Segurança para fragilidade de cessar-fogo em Gaza

O enviado da ONU para o Médio Oriente, Tor Wennesland, alertou hoje que o cessar-fogo em Gaza acordado com Israel continua a ser "muito frágil" e pediu que se evitem movimentações que reavivem o conflito.

"Apelo a todas as partes que evitem passos unilaterais e provocações, a dar que deem passos para reduzir as tensões e a permitir que estes esforços tenham êxito", disse Wennesland no Conselho de Segurança das Nações Unidas.

O diplomata defendeu que todos devem fazer a sua parte para facilitar as "conversações em curso para estabilizar a situação no terreno e evitar outra devastadora escalada em Gaza".

O cessar-fogo alcançado a 21 de maio pôs fim a 11 dias de forte escalada bélica, a pior em Gaza desde 2014.

Wennesland defendeu que os esforços internacionais se centrem imediatamente em reforçar o fim de hostilidades, levar assistência humanitária e iniciar a reconstrução de Gaza, mas sublinhou que também é necessário voltar a pôr em cima da mesa um horizonte político para resolver o conflito.

O enviado da ONU alertou ainda o Conselho de Segurança para o aumento de episódios de violência associados aos colonos israelitas.

"Uma vez mais sublinho, sem sombra de dúvidas, que os colonatos israelitas constituem uma violação flagrante das resoluções das Nações Unidas e da lei internacional. São um grande obstáculo para chegar a uma solução de dois Estados e uma paz justa, duradoura e total. O avanço dos colonatos deve cessar imediatamente", reiterou.