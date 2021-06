Formação em contexto real motiva ‘falsos alertas’ de incêndio

A presença de coluna de fumo ‘a sair’ nas imediações da Casa do Burro, no Parque Ecológico do Funchal, tem motivado ‘falsos alertas’ de incêndio florestal. Tudo porque o fogo e consequente fumo registado foi feito de forma intencional e controlada para 'testar' a formação da nova equipa helitransportada. No local, além da presença de auto-tanque dos Bombeiros Sapadores do Funchal, de prevenção, esteve em acção o helicóptero, ‘ingredientes’ que chamaram a atenção de populares, que por desconhecerem as reais razões da ocorrência, têm alertado a protecção civil e os próprios quartéis de bombeiros para o que julgaram ser um incêndio florestal.