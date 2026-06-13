Santana já prepara 2027

O presidente da Câmara Municipal de Santana, Dinarte Fernandes, aproveitou a cerimónia de entrega de prémios da Ultra Skyrunning Madeira 2026 para fazer um balanço positivo da edição deste ano e lançar desde já o desafio da organização da próxima prova.

“É hora de trabalhar. É hora de começar, já hoje, a preparar a próxima edição. É hora de fazer o balanço, mas também de projectar a edição de 2027”, afirmou o autarca, sublinhando que Santana voltou a proporcionar “uma excelente prova” num território onde “faz todo o sentido que a Ultra Skyrunning Madeira continue a acontecer”.

O presidente da autarquia destacou ainda o impacto do evento para o concelho. “Esta prova é também uma forma de promover a marca Santana”, afirmou, acrescentando que o investimento municipal reverte para a promoção das empresas locais e para a projecção internacional do destino, através da presença de atletas de dezenas de nacionalidades.

Dinarte Fernandes agradeceu ainda o empenho da organização, voluntários, patrocinadores e funcionários da Câmara Municipal, bem como a participação das crianças e respectivas famílias, defendendo que a iniciativa contribui para fomentar hábitos de vida saudáveis e reforçar a ligação dos mais novos ao concelho.