Centro de Desenvolvimento Académico da UMa publica ebook sobre envelhecimento

O Centro de Desenvolvimento Académico da Universidade da Madeira (CDA-UMa) acaba de publicar o ebook 'Olhares sobre o Envelhecimento. Estudos Interdisciplinares'.

Esta publicação foi elaborada sob a coordenação de Joaquim Pinheiro, docente da Faculdade de Artes e Humanidades da UMa, e reúne, em dois volumes, quarenta e três estudos que, com olhares diversos, mas complementares, abordam o envelhecimento em cinco áreas temáticas, nomeadamente: o envelhecimento na saúde, lazer e desporto; o envelhecimento e a perspectiva psicológica e social; o envelhecimento e a educação; o envelhecimento e as novas tecnologias; as representações culturais da velhice: da literatura à arte.

Numa perspectiva interdisciplinar, os estudos analisam, por meio de diversas metodologias científicas, o envelhecimento, acreditando que esta publicação em formato digital pode contribuir para a reflexão crítica entre a comunidade académica e civil.

O ebook tem prefácio de Teresa Rodrigues, da Universidade Nova de Lisboa. A publicação contou com a arbitragem científica deprofessores e investigadores de dez instituições de ensino superior.

'Olhares sobre o Envelhecimento. Estudos Interdisciplinares' surgiu num contexto epidemiológico singular. Dada a impossibilidade de realização da IX edição do Colóquio Olhares sobre o Envelhecimento, devido à pandemia, o CDA-UMa repensou estratégias e decidiu avançar para a preparação de um livro digital sobre envelhecimento, numa perspectiva interdisciplinar, mantendo, desta forma, a marca identitária dos colóquios.

O ebook está disponível em acesso aberto no sítio do CDA-UMa, em http://cda.uma.pt/publications