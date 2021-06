UMa e CMF assinam protocolo para a criação de Observatório da Cultura e Indústrias Criativas da Madeira

A Universidade da Madeira, a Câmara Municipal do Funchal, a Glasgow Caledonian University e a Universidade de Sevilla vão assinar, na próxima segunda-feira, um protocolo de cooperação para a criação do Observatório da Cultura e Indústrias Criativas da Madeira e de instrumentos de monitorização da candidatura do Funchal a cidade Capital Europeia da Cultura 2027.

A cooperação entre a UMa e as restantes entidades parceiras visa “o estudo, análise e publicação de um conjunto de dados estatísticos estruturais, mas também conjunturais (em forma de barómetro) sobre as Indústrias Culturais e Criativas da Região Autónoma da Madeira (ICC-RAM), com especial impacto na cidade do Funchal, preenchendo assim uma lacuna existente no mercado que possa servir de instrumento fiável de consulta pública para decisores, agentes culturais, empreendedores, investigadores e público em geral”, segundo explica a Universidade em comunicado.

Tem também como objectivo “efectuar um estudo de mercado com base nas demografias económicas e financeiras das ICC-RAM, incluindo variáveis como os seus impactos no emprego, turismo, PIB, exportações / importações, qualificação profissional e investimento público / privado, criando assim o primeiro estudo sobre a economia cultural da Madeira.”

O protocolo de cooperação visa, ainda, “a criação de um conjunto de indicadores que avaliem o previsível impacto cultural, social e económico de longo prazo, incluindo o desenvolvimento urbano, que a nomeação de Capital Europeia da Cultura teria na cidade candidata, bem como indicadores de avaliação de resultado e de execução que possam ser implementados aquando da nomeação da cidade Capital Europeia da Cultura.”

O protocolo será assinado pelas 12 horas de 28 de Junho, no Edifício da Reitoria, no Colégio dos Jesuítas, por Sílvio Fernandes, Reitor da UMa, Miguel Silva Gouveia, Presidente da CMF, Irene Garcia Medina, Glasgow Caledonian University, e por Gloria Jiménez-Marin, Universidade de Sevilla.